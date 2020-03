Cabo Frio realiza Feira de Educação Profissional neste sábado

Cabo Frio recebe, neste sábado (7), a Feira de Educação Profissional com disponibilização de diversas oportunidades em 12 instituições de ensino local. O evento, realizado pela Coordenadoria-Geral de Ciência, Tecnologia e Informação (Cogetei), é o primeiro do segmento no município. O objetivo é divulgar a oferta de graduação, cursos técnicos, profissionalizantes e/ou de extensão existentes na cidade. A atividade, gratuita e aberta ao público, acontecerá na Escola Municipal Prof. Edilson Duarte, das 8h às 12h.



A ação contará com descontos diferenciados nas mensalidades dos cursos aos participantes e sorteios de brindes, além da realização de oficinas, workshops, apresentações, palestras e vestibulares.



Participarão das atividades as universidades Estácio de Sá, Ferlagos e Unilagos, UNOPAR, UNINTER, Unienf-Lagos e os cursos SER – Instituto de Qualificação, CEBRAC, ETAP, CESAP – Lago, UPGRADE Curso de Idiomas, Conexão e Superação.



“Será uma feira aberta em que a comunidade, os servidores municipais e seus dependentes poderão conhecer mais sobre os cursos, além de aproveitar as oportunidades oferecidas”, comentou o Promotor de Eventos da Cogetei, William Martins Ferreira.



As próximas edições do evento acontecerão no dia 14 deste mês na E. M. Vereador Leaquim Schuindt, no Jardim Esperança. Já no dia 21, será a vez do Centro Educacional Municipal. Prof.ª Marli Capp, em Unamar (distrito de Tamoios).