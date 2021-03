Cabo Frio recebe mais 1.810 doses da vacina contra COVID-19

A Prefeitura de Cabo Frio recebeu, nesta quinta-feira (11), uma nova remessa de 1.810 doses da vacina contra o coronavírus do laboratório Sinovac/Butantan. As doses, enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde, serão destinadas para a primeira aplicação da faixa etária entre 75 e 79 anos, seguindo o cronograma de imunização.

O município segue realizando a vacinação de idosos na faixa etária de 79 anos, nesta quinta-feira (11); e 78 anos na sexta (12). A imunização está sendo realizada em sistema drive-thru e nos polos, das 10h às 15h.

No primeiro distrito, os polos de vacinação são a Escola Municipal Professor Edilson Duarte, no Jardim Caiçara, e o CIEP Hermes Barcellos, no Jardim Esperança; e o drive-thru é no Centro Municipal de Reabilitação, no Novo Portinho. No segundo distrito, o drive funciona no PAM de Santo Antônio e o polo de vacinação no Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira.

Na sexta-feira (12), o município terá mais uma unidade de atendimento, a Escola Municipal Robinson Azevedo, localizada no bairro Parque Burle.

Para se vacinar é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS e comprovante de residência. A Prefeitura de Cabo Frio reforça que é obrigatório o uso de máscaras e respeitar o distanciamento.