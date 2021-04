Cabo Frio recebe mais 2.580 doses da vacina contra o COVID-19

Cabo Frio recebeu ontem novo quantitativo de vacinas para prevenção ao coronavírus, enviado pela Secretaria de Estado de Saúde.

Foram 2.580 doses para primeira aplicação do imunizante. Este lote foi produzido pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca, sendo 98% destinada para idosos de 65 a 69 anos; e 2% para população de 60 a 64 anos.

Homens de 64 anos são vacinados nesta quinta-feira (15)

O calendário de vacinação contra a Covid-19 em Cabo Frio atende hoje as mulheres de 64 anos com a primeira dose do imunizante.

A imunização acontece das 10h às 16h, no sistema drive-thru e nos polos. Para tomar a vacina é necessário portar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS e comprovante de residência.

SERVIÇO

1º Distrito

📍Centro Municipal de Reabilitação – Drive-thru

Avenida Henrique Terra, 706, esquina com a Av. Quatro Estações – Novo Portinho

📍Escola Municipal Professor Edilson Duarte

Rua Amélia Ferreira, s/n – Jardim Caiçara

📍Escola Municipal Robinson Azevedo

Avenida Vítor Rocha, 998 – Parque Burle

📍CIEP Hermes Barcelos

Estrada Velha de Búzios, 01- Jardim Esperança

Profissionais de Saúde

📍 Lions Clube

Rua José Paes de Abreu, 03 – Itajurú

2º Distrito

📍PAM de Santo Antônio – Drive-thru

Avenida Beira Mar, s/n

📍Ginásio Poliesportivo José Augusto Teixeira

Rua Marimbá, s/n – Aquárius