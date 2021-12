Cabo Frio recebe primeiro voo com origem de Guarulhos (SP) nesta temporada

O Aeroporto Internacional de Cabo Frio recebeu, no último fim de semana, o primeiro voo desta temporada com origem de Guarulhos (SP), operado pela companhia Gol. A aeronave chegou à cidade no feriado do Natal, trazendo visitantes paulistanos, paulistas e turistas de diversos pontos do Brasil.

Os voos provenientes de Guarulhos seguem até o dia 7 de março, com rotas às terças, quintas, sábados e domingos. No total, estão previstos mais de 600 voos no Cabo Frio Airport até março, incluindo a rota de Congonhas (SP), que começou a ser operada no último dia 21, e a tradicional rota de Confins (Belo Horizonte), ambas pela Azul.

“Essa é uma notícia para ser celebrada, pois demonstra que nossa economia está se recuperando, assim como a atividade turística”, afirma o secretário de Turismo de Cabo Frio, Carlos Cunha.

Rotas Verão/2022:

São Paulo (Guarulhos) x Cabo Frio – Gol

De 25/12 a 07/03: cinco voos semanais, às terças, quintas, sábados (duas frequências) e domingos.

Aeronave: ATR-72, com capacidade para 68 passageiros

São Paulo (Congonhas) x Cabo Frio – Azul

De 21 a 30/12: dois voos semanais, às terças e às quintas

De 04 a 29/01: três voos semanais, às terças, quintas e sábados

Aeronave: ATR-72, com capacidade para 70 passageiros

Belo Horizonte (Confins) x Cabo Frio – Azul

. De 16 a 31/12: voos diários

. Janeiro: dois voos diários

. Até 15/12 e de fevereiro a outubro/2022: seis voos semanais, de quinta a segunda (no domingo são duas frequências)

Aeronaves:

ATR-72, com capacidade para 70 passageiros

E-195, com capacidade para 118 passageiros

A-320 NEO, com capacidade para 165 passageiros

Sobre o Aeroporto Internacional de Cabo Frio

Inaugurado em 1998, o Cabo Frio Airport é o primeiro aeroporto público com gestão privada do Brasil. Em 2007, teve sua pista ampliada, tornando-se a segunda maior pista do Estado do Rio de Janeiro.

Hoje, recebe voos comerciais de passageiros das empresas Azul e Gol, voos comerciais de carga da Latam, voos internacionais fretados de passageiros e carga, além de aviação geral (voos particulares) e offshore (voos de helicópteros para as plataformas de petróleo).

O Aeroporto de Cabo Frio está habilitado a operar grandes aeronaves cargueiras e de passageiros, com capacidade de movimentação de 570 mil passageiros por ano.

O aeroporto tem localização estratégica não só para a atividade turística na Costa do Sol (o equipamento está no entorno das belíssimas praias da região), mas também para o desembarque de insumos e implementos para a indústria de óleo e gás, muito forte na região.