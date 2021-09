Cabo Frio recebe São Pedro na rodada de abertura do futebol pelos Jogos Intermunicipais

Começa neste domingo (19), em Cabo Frio, a disputa da primeira edição dos Jogos Intermunicipais da Costa do Sol. A competição, que reúne 11 cidades da região, terá três meses de duração, com eventos em quatro modalidades. A primeira delas é o futebol, cujo torneio terá disputas em três categorias: feminino adulto, ainda sem data prevista de início; masculino adulto e masculino sub17, onde a bola rola neste fim de semana.

As cinco equipes da seleção masculina de futebol de Cabo Frio estão treinando há cerca de um mês para os Jogos Intermunicipais. Na rodada inaugural, o adversário será São Pedro da Aldeia. Duas partidas estão marcadas para o Estádio Correão, em São Cristóvão, com o sub-17 jogando às 9h, e o adulto, às 11h. Por conta da modificação na tabela, divulgada pela organização dos Jogos nesta terça-feira (14), a competição será disputada em turno único, com todas as equipes jogando entre si. Além de Cabo Frio e São Pedro, o torneio de futebol conta ainda com as seleções de Búzios, Rio Bonito e Macaé. Ao final da fase de classificação, a equipe de menor pontuação será eliminada. As demais passam para as semifinais.

Por conta dos decretos que normatizam a prevenção e o combate à pandemia do covid-19 no município, não será permitida a presença de torcedores no Estádio Correão. Somente atletas, integrantes da comissão técnica e dirigentes das equipes terão acesso ao estádio, além do pessoal da organização da competição. Por conta disso, o portão de acesso à rua lateral do campo será fechado no sábado (18), às 19h.

O torneio de futebol masculino dos Jogos Intermunicipais da Costa do Sol terá sua decisão no dia 7 de novembro. Já dia 21 do mesmo mês começam as disputas do vôlei de praia e do futevôlei, e no dia 28 será disputada a primeira etapa da corrida de rua. Todas as modalidades terão três etapas cada uma, depois das modificações efetuadas pelos organizadores dos Jogos Intermunicipais. A tabela do torneio de futebol masculino dos Jogos Intermunicipais da Costa do Sol é a seguinte:

PRIMEIRA FASE

1ª rodada

19/09 – Cabo Frio x São Pedro

24/10 – Macaé x Búzios

2ª rodada

26/09 – Búzios x Rio Bonito

26/09 – Macaé x Cabo Frio

3ª rodada

03/10 – São Pedro x Búzios

03/10 – Rio Bonito x Macaé

4ª rodada

10/10 – Rio Bonito x São Pedro

10/10 – Búzios x Cabo Frio

5ª rodada

17/10 – São Pedro x Macaé

17/10 – Cabo Frio x Rio Bonito

Semifinais

31/10 – 1º colocado x 4º colocado

31/10 – 2º colocado x 3º colocado

Final – 07/11

Obs.: os locais dos jogos das semifinais e da final serão indicados de acordo com a definição dos classificados.