Cabo Frio recebe vacinas Pfizer/BioNTech contra o Covid

A Prefeitura de Cabo Frio recebeu ontem remessa de vacinas da Pfizer/BioNTech, 1.179 doses, enviada pela Secretaria Estadual de Saúde, sendo um dos 19 municípios do Estado do Rio de Janeiro contemplados com a nova vacina.

O esquema imunológico permanece o mesmo, com a aplicação dividida em duas doses, mas diferente da CoronaVac e AstraZeneca, que são aplicadas com doses de 0,5ml, cada frasco da vacina Pfizer precisa ser diluído em cloreto de sódio e contém seis doses de 0,3ml.

A vacina Pfizer será entregue congelada. Após o recebimento, o município vai transferir para descongelamento na temperatura entre 2ºC e 8ºC, e a partir daí, a cidade terá cinco dias para a aplicação das doses.

As novas doses da Pfizer/BioNTech serão utilizadas para dar prosseguimento ao calendário de vacinação para o grupo prioritário vigente, que neste momento é de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente com BPC, com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise).