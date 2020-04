Cabo Frio recebeu doação de mil litros de álcool 70%

A Prefeitura de Cabo Frio recebeu mil litros de álcool 70% doados pela empresa Raizen Energia S/A. A distribuição foi feita pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste), que também destinou a outros municípios associados. O produto foi encaminhado ao Hospital Municipal São José Operário (HMSJO) para utilização no enfrentamento a pandemia de COVID-19.

A Secretaria de Saúde fez a retirada dos quatro galões destinados ao município no dia 22 de abril em Itaboraí. O material está sendo utilizado desde então pelos profissionais que atuam na unidade.

Para o subsecretário de Saúde, Carlos Fernando Matos, a participação de Cabo Frio no consórcio, desde fevereiro possibilitou o recebimento dos produtos.“Estamos gratos pela atitude da associação em buscar alternativas neste momento tão delicado em que vivemos não apenas em nossa cidade, mas em todo o mundo”, cometou.

A escassez desse produto e de outros como máscaras cirúrgicas e os modelos N95/PFF2 para proteção dos profissionais de saúde durante atendimento de casos do novo coronavírus em unidades hospitalares é um dos motivos para a atuação do consórcio. A ação contemplou além de Cabo Frio mais 12 cidades que receberam ao todo 13 mil litros do material de higienização.

“A superação da crise do COVID-19 dependerá da união de todos. Por isso, é importante que não só as empresas, como também a sociedade civil, pensem no bem comum e façam doações de produtos e serviços”, comentou o diretor geral do Conleste João Leal.