Cabo Frio: “Recital em Casa” terá segunda apresentação nesta sexta

A segunda apresentação do “Recital em Casa” será realizada nesta sexta-feira (19), às 20h. A programação especial integra a Série Jovens Pianistas que chega a 80ª edição com a participação de artistas do Brasil e do exterior, que apesar da pouca idade, estão ganhando espaço na música clássica. O conteúdo no formato de audiovisual estará disponível ao público por meio do canal oficial do projeto na plataforma Youtube.

A Série Jovens Pianistas acontece uma vez ao mês na Casa de Cultura José de Dome (Charitas), mas precisou se adequar a esse momento de pandemia do novo coronavírus atendendo à recomendação da Organização Mundial da Saúde e os decretos municipais que impedem apresentações com participação do público.

Os convidados desta semana são Sam Kurgan, Christian Nikchevich e Hannah Ny Strom, dos Estados Unidos da América; Rina Tanaka, do Japão; Ana Melissa Oliveira e Pedro Tadeu Medeiros, do Brasil. O vídeo terá 1 hora de duração e poderá ser acessado por meio do link https://www.youtube.com/user/seriejovenspianistas.