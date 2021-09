Cabo Frio reduz intervalo entre a vacina da Covid-19 e demais imunizantes do calendário nacional

A partir de agora, em Cabo Frio, a vacinação contra a Covid-19 e a aplicação dos demais imunizantes do calendário nacional de vacinação poderão ser feitas de forma simultânea, ou dentro de qualquer intervalo. A mudança atende à Norma Técnica Nº 1203, emitida pelo Ministério da Saúde na noite desta terça-feira (28). Uma Norma Técnica anterior determinava intervalo mínimo de 15 dias entre a vacina da Covid e todas as demais.

No documento, o órgão do governo federal informa, ainda, que a mudança para não mais exigir o intervalo mínimo entre as vacinas covid-19 e as demais em uso no país foi baseada em discussões realizadas no âmbito da Câmara Técnica em Imunização da Covid19.

A mesma recomendação se estende à administração de imunoglobulinas e/ou anticorpos monoclonais, além de soros heterólogos, “à exceção de pacientes que tiveram covid-19 e utilizaram como parte de seu tratamento anticorpos monoclonais específicos contra o SARS-CoV-2, plasma convalescente ou imunoglobulina específica contra o SARS-CoV-2”. Para esses pacientes, o Ministério da Saúde recomenda aguardar um intervalo de 90 dias para receber a vacina contra a Covid.

Com a mudança, a Secretaria de Saúde de Cabo Frio espera avançar tanto na vacinação contra a Covid-19, como em outras que fazem parte do calendário, entre elas a campanha de multivacinação, agendada para começar nesta sexta-feira (1) em todo o país.