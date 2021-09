Cabo Frio retoma atuação Comitê Municipal Transfusional de Sangue

A partir de agora, as unidades hospitalares de Cabo Frio contam com o Comitê Municipal Transfusional para gestão e distribuição de sangue no município. A reativação do órgão é de extrema importância para o monitoramento e segurança do serviço prestado para os pacientes por meio da Agência Transfusional.

O comitê foi instituído em 2002, quando entrou em vigor a norma da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Depois disso, a única reunião realizada foi em 2018. A situação, segundo o governo municipal, estava em desacordo com a exigência prevista na Resolução RDC nº 343, de 13 de dezembro de 2002, que determina que os serviços de hemoterapia nas dependências do município, por meio da agência, devem constituir um Comitê Transfusional.

A Agência Transfusional é uma unidade hemoterápica dentro do município que tem a função de armazenar sangue e derivados; realizar exames imuno-hematológicos pré-transfusionais; e captar no banco de sangue da cidade, liberar e transportar os produtos sanguíneos para as transfusões os pacientes internados no complexo hospitalar da cidade.

“Instituir comitê é um avanço para a nossa gestão, prestação de serviço e cuidado com os pacientes atendidos pela nossa rede hospitalar. Esse ano começamos a seguir o cronograma e todos os envolvidos estão participando. Por meio do comitê conseguiremos aumentar a segurança transfusional, melhorar as práticas na nossa instituição, otimizar o uso de hemocomponentes, reduzir erros, estar de acordo com as exigências legais, entre outros”, explica Flávia Cunha, diretora administrativa da Agência Transfusional.

A Agência Transfusional está localizada no Hospital São José Operário desde 1996. Ela funciona em parceria com o Hemolagos, banco de sangue da região. Por meio da Agência, o município é responsável pela captação de sangue no Hemolagos, além de realizar a busca por doadores para pacientes internados.

Por conta da pandemia, desde agosto de 2020 a coleta é feita com hora marcada, de segunda a quarta-feira, das 8 às 15h, para evitar aglomeração na sala de espera. O agendamento pode ser feito de segunda a sexta, das 8 às 17h, pelo WhatsApp (22) 99774-7988. O Hemolagos fica na rua Barão do Rio Branco, nº 88, bairro Passagem, Cabo Frio.