Cabo Frio retoma, nesta sexta (24), a vacinação contra a Covid-19 em adolescentes sem comorbidades

A Prefeitura de Cabo Frio retoma, nesta sexta-feira (24), a vacinação contra a Covid-19 em adolescentes sem comorbidades. O público alvo será de jovens com 13 anos de idade, com ou sem comorbidades. A imunização vai acontecer das 9h às 15h nos postos de saúde que fazem a vacinação contra a Covid-19.

Para ser imunizado, o adolescente deve estar acompanhado do responsável e apresentar o documento de autorização disponível no site da Prefeitura. No caso de impossibilidade da presença do responsável, o jovem deverá estar acompanhado de uma pessoa maior de idade munida da declaração de próprio punho do responsável. A Secretaria Municipal de Saúde recomenda o preenchimento da autorização antecipadamente para agilizar o tempo de atendimento nos postos de vacinação. Além disso, o adolescente também deve apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS, carteira escolar, comprovante de matrícula ou comprovante de residência original no nome do responsável.

Quem não conseguir se vacinar nesta sexta-feira (24) poderá comparecer nas unidades de saúde na próxima semana: na terça-feira (28) continuará a vacinação dos adolescentes de 13 anos; na quarta-feira (29) e na quinta-feira (30), serão os jovens de 12 anos; na sexta-feira (1º) será a repescagem para os adolescentes de 12 a 17 anos que ainda não receberam a primeira dose da vacina.

O secretário municipal de Saúde, Felipe Fernandes, destaca que o município retoma a vacinação de adolescentes sem comorbidades depois de atestada a eficiência e segurança do imunizante para este público.

“Todas as entidades sanitárias, incluindo Conselhos Estaduais de Secretários Municipais de Saúde, Ministério da Saúde e Fiocruz entre outras, atestaram que a vacina é segura e confiável. Por essa razão vamos avançar com a imunização deste público em Cabo Frio”, afirma o secretário.

ONDE SE VACINAR

1º DISTRITO

ESF Jardim Náutilus – Rua Guiana, s/nº

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

ESF Vila do Ar – Rua Ernesto de Melo, nº 1393

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

ESF Manoel Corrêa – Rua 7 s/nº

ESF Parque Burle – Rua Budapeste nº 10

ESF Cajueiro – Rua Machado de Assis nº 15

ESF Boca do Mato – Rua Rosalina Cardoso da Fonseca nº 200

ESF Caminho de Búzios – Rua das Hortências Qd. 7 Lt. 37

2º DISTRITO

ESF Florestinha – Rua Espera Feliz, s/nº

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Samburá – Rodovia Amaral Peixoto Km 135

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim, s/nº, Pacheco

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº