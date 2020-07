Cabo Frio: Ruas dos bairros Jacaré e Boca do Mato estão passando por limpeza

Nesta sexta-feira, dia 17, é dia de coleta de resíduos de construção civil, galhos e inservíveis nos bairros Jacaré e Boca do Mato, em Cabo Frio.



A Comsercaf estipula a coleta de até de 3m³. Acima dessa quantidade, o descarte é de responsabilidade do cidadão, que deve contratar uma caçamba. Em casos de descarte irregular ou poda sem autorização dos órgãos competentes, o responsável será notificado, e em seguida multado, com base na Lei nº 2330/2010. As multas podem variar de acordo com a quantidade de resíduos e o impacto ambiental promovido.