CABO FRIO: Secretário de Turismo, Paulo Cotias, pede exoneração do cargo

O professor Paulo Cotias, secretário de Turismo de Cabo Frio, pediu exoneração do cargo nesta segunda-feira (17). Em entrevista exclusiva para o Jornal de Sábado, Paulo confirmou a exoneração por ter sido informado de que a pasta passaria por mudanças e o professor não estaria mais no comando o turismo.

“Na última quinta (13), fui informado de que a gestão planeja mudanças para a pasta, e com elas eu não estaria mais no comando dela. Então saio e deixo o prefeito a vontade para fazer, junto com seu grupo gestor, o que achar melhor nesse momento”, disse.

Cotias é o titular da pasta desde junho de 2019, quando, na ocasião, substituiu o então secretário Radames Muniz.

“Agradeço ao trade pelo apoio e sabemos de todas as nossas conquistas, contribuições, assim como as dificuldades e o que ainda planejávamos alcançar. Um muito obrigado a todos pela oportunidade e quem sabe um dia possamos retomar essa caminhada ou continuar a colaborar com essa importante atividade ou com a cidade da melhor maneira possível”, completou.