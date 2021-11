Cabo Frio será sede para o primeiro Centro de Visitação e Educação Ambiental Marinha do Projeto Albatroz no Brasil

Presente em sete cidades do Brasil, o Projeto Albatroz desenvolve pesquisas para ações de Educação Ambiental ao lado de pescadores, jovens e escolas. A unidade de Cabo Frio será a primeira a ter o Centro de Visitação.

A previsão é de que a sede de Cabo Frio seja entregue até o final de 2022. Com área útil de mais de 18 mil m², ao lado do Parque Ecológico Municipal Dormitório das Garças e da Lagoa de Araruama, cedida por meio da Lei Nº 179/2019, o Centro Albatroz terá áreas de recreação, pavilhões de exposições e atividades com o público, prédios com salas para aulas e oficinas com a comunidade, além de Centro Interpretativo com trilha autoguiada, em que os visitantes poderão conhecer mais a região da lagoa e reconhecer as principais espécies de aves que sobrevoam a região.

“A região é estratégica para o nosso trabalho. É uma área pesqueira importante e oceanograficamente rica, da qual os albatrozes se aproximam e são mais facilmente avistados do que em qualquer outro ponto do país, explica a fundadora e coordenadora geral do projeto, Tatiana Neves.

“É uma honra para Cabo Frio receber este espaço, que terá importância não somente como um novo produto turístico, mas também como uma poderosa ferramenta de divulgação e conscientização da necessidade da preservação da nossa natureza”, comemora Maria Inês Oliveros, presidente do Cabo Frio Convention.

O Projeto Albatroz nasceu em Santos (SP) e desde 1990 trabalha pela conservação das espécies de albatrozes e petréis que se alimentam em águas brasileiras. Desde 2014, mantém uma base avançada de pesquisa na Universidade Veiga de Almeida (Cabo Frio). Por meio da parceria com o Grupo de Estudos da Pesca (GEPesca) foi possível ampliar os estudos na cidade.

Atualmente, o Projeto mantém bases de pesquisa nas cidades de Santos (SP), Itajaí e Florianópolis (SC), Itaipava (ES), Rio Grande (RS), Cabo Frio (RJ) e Natal (RN).