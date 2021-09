Cabo Frio: Tarifa Social no desconto da energia elétrica

Moradores de Cabo Frio podem obter um desconto de até 65% na conta de luz, através do programa Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), que beneficia clientes residenciais de baixa renda.

De acordo com a concessionária Enel, responsável pelo fornecimento de energia elétrica, o desconto é aplicado de modo cumulativo e varia de acordo com a faixa de consumo da instalação, limitado a até 220 kWh. Quanto menor for o consumo, maior será o desconto.

Para isso, o cliente da Enel precisa atender a pelo menos um dos seguintes critérios:

– família inscrita no CadÚnico com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário-mínimo;

– idosos com 65 anos ou mais;

– pessoas com deficiência que recebam o BPC;

– família inscrita no CadÚnico com renda mensal de até 3 salários-mínimos, que tenha portador de deficiência cujo tratamento exija o uso de aparelhos que demandem consumo de energia.

A solicitação do benefício é por meio da Central de Relacionamento (0800 28 00 120) ou WhatsApp Enel (21) 99601-9608. A adesão à Tarifa Social será informada pela concessionária por meio de mensagem na conta de luz, e a não “efetivação” será reportada ao cliente por correspondência.