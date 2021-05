Cabo Frio tem Selo do Produtor Rural

A Prefeitura de Cabo Frio acaba de lançar o Selo do Produtor Rural, com a finalidade de autenticar a procedência e divulgar os produtos da agricultura familiar cabo-friense. O lançamento foi feito neste domingo (16), durante uma edição da quinzenal Feira do Produtor Rural, no Parque de Exposições de Tamoios, que teve a presença do prefeito José Bonifácio.

Segundo a secretária de Agricultura e Pesca, Katyuscia Brito, a criação do selo e a realização da feira ajudarão o pequeno produtor a escoar sua produção. A identificação servirá para que o consumidor saiba a origem dos produtos, podendo dar preferência àqueles oriundos da agricultura familiar.

Para se cadastrar e receber o Selo do Produtor Rural, os agricultores e artesãos interessados precisam procurar o Parque de Exposições e apresentar documento de identificação, CPF e comprovante de residência com endereço de Cabo Frio. Depois, haverá o agendamento de uma visita técnica na propriedade utilizada na produção para averiguar a autenticidade dos cultivos.

Durante a Feira, o prefeito José Bonifácio manifestou muita alegria de ver o pleno funcionamento do Parque de Exposições, que também oferece atividades como bazar beneficente, feira de adoção de animais, comidas típicas, feira de livros, passeio de pônei, oficina de tênis de mesa, jogos de tabuleiro e um circuito esportivo para crianças.

A próxima edição da Feira do Produtor Rural será no dia 30 de maio, das 10h às 17h, na Fazenda Campos Novos, que fica na Rodovia Amaral Peixoto (RJ 106), Km 124.