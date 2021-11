Cabo Frio terá exposição itinerante

A exposição itinerante “Olho D’Água – Artes Líquidas e Águas Visuais” será realizada nos dias 4, 5, 6 e 7 de novembro, na Praça Alfredo Castro, em São Cristóvão.

Nos dois primeiros dias, alunos da rede municipal de ensino farão uma visita, e a população em geral poderá prestigiar no fim de semana. O horário de funcionamento será das 8h às 16h45 na quinta e sexta-feira. Já no sábado e domingo, a exposição funciona das 13h às 18h.

A exposição estará inteiramente disposta em um Tech-Truck, que é um caminhão desenvolvido exclusivamente para esse projeto, e conta com Cine-Box, cinema de realidade aumentada com óculos 3D, para promover a imersão do espectador. Além disso, haverá quatro instalações artísticas produzidas por artistas renomados convidados e o palco da Mostra Cine ao Ar Livre.

Cerca de 280 alunos, do 4º ao 9º ano, do Ensino Fundamental, das escolas municipais próximas à Praça de São Cristóvão são esperados no evento, que seguirá todos os protocolos de segurança com relação à prevenção da Covid-19.

A exposição é viabilizada pela Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, e é produzida pela 3 Apitos Cultura, contando com o apoio da Prolagos, Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, do Instituto Aegea e da Prefeitura de Cabo Frio.