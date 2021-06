Cabo Frio terá mutirão de testagem de COVID-19 essa semana

A Prefeitura de Cabo Frio irá realizar o mutirão de testagem rápida para detecção da Covid-19 por categorias a partir desta semana. A medida segue a estratégia de ação da Secretaria Municipal de Saúde para controle e acompanhamento da evolução dos casos da Covid-19 no município. A ação atenderá grupos que já fizeram agendamento prévio pelo telefone 0800 021 6590, informando o local da testagem, a quantidade de pessoas que será testada e o nome completo de quem vai ser testado.

Na segunda (28) e terça-feira (29) serão testados grupos de motoristas de aplicativos, de transportes coletivos, taxistas entre outros. O exame será feito a partir das 9h no estacionamento do supermercado Extra, no bairro Braga. Na quarta-feira (30) será a vez de um grupo de pescadores, a partir das 9h, na sede da Colônia de Pescadores. Na quinta-feira (1) será iniciada a testagem dos funcionários da Rede Inter TV, a partir das 13h. Na sexta-feira (2) é a vez dos funcionários da Rádio Ondas FM, a partir das 11h.

Para fazer o teste, as pessoas agendadas devem apresentar documento de identidade oficial com foto e comprovante de residência com endereço de Cabo Frio. O uso de máscara cobrindo corretamente o nariz e a boca será obrigatório. A Secretaria de Saúde de Cabo Frio dará continuidade aos agendamentos dos testes rápidos de Covid-19, por categorias, durante o mês de julho, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

O teste rápido é feito a partir de uma amostra de sangue por punção digital. Para que o resultado seja eficaz e confiável, o exame só será feito em pessoas que ainda não receberam nenhuma dose da vacina contra a Covid-19. Essa determinação acontece por conta da detecção de corpos aplicados na vacina, que podem gerar um falso resultado positivo.

Além do agendamento por categoria, o teste rápido de anticorpos IgG e IgM (Imuno-Rápido) para detectar o coronavírus segue sendo disponibilizado para população na Tenda da Triagem (ao lado da UPA do Parque Burle), na UPA de Tamoios, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nas Estratégias em Saúde da Família (ESF) do município. Pelo sistema de drive thru, no estacionamento do mercado Extra, no Braga, é preciso fazer agendamento prévio pelo telefone 0800 021 6590, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h.