Cabo Frio terá mutirão de vacinação da segunda dose da vacina contra o Covid aos sábados

A partir deste sábado (10), a Prefeitura de Cabo Frio vai dar início a uma série de mutirões de vacinação para aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19, ampliando o acesso às doses, evitando aglomerações e dividindo a vacinação em um dia de menor fluxo.

Neste mês de julho, o mutirão será nos dias 10, 17 e 24, das 9h às 16h, em nove pontos específicos no primeiro e segundo distritos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a expectativa é de que até este sábado (10), cerca de 9.700 pessoas com idade entre 70 e 79 anos estejam no prazo para receber a segunda dose do imunizante. Já para a última quinzena do mês de julho, a previsão é de que esse número chegue a 17.742 pessoas entre 60 a 69 anos.

No primeiro distrito, o mutirão terá atendimento nas unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF) dos bairros Jardim Peró, Vila Nova, Guarani e Jardim Caiçara, além do sistema drive-thru que será instalado em três pontos na cidade: no Centro Municipal de Reabilitação, no bairro Novo Portinho, no Ginásio Poliesportivo Vivaldo Barreto, no bairro Jardim Esperança, e na Morada do Samba, no bairro Praia do Siqueira.

No segundo distrito, a imunização será no Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira e Silva, em Santo Antônio, e no PAM do mesmo bairro.

Mesmo com o mutirão, a aplicação da segunda dose permanece acontecendo normalmente durante os dias de vacinação contra a Covid-19 nas unidades de saúde e drive-thru. No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde orienta que o cidadão dê preferência para se imunizar no sábado seguinte à data agendada para evitar aglomeração com o público que está recebendo a primeira dose.

A Prefeitura de Cabo Frio busca, também, reforçar a importância da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Cada fabricante possui um intervalo entre as duas doses que deve ser respeitado. Caso a pessoa contraia a doença durante esse intervalo, a recomendação é aguardar 30 dias após o resultado do exame positivo para tomar a segunda dose.

Para receber a segunda aplicação, o cidadão deve ter feito a vacinação da primeira dose no município e também deverá apresentar o documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS, comprovante de residência com endereço de Cabo Frio e cartão de vacinação com a data da 1ª aplicação.