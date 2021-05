Cabo Frio terá passeio ciclístico neste sábado

Encerrando as atividades do “Maio Amarelo”, em Cabo Frio, a Prefeitura realizará, neste sábado (29), um passeio ciclístico. Com organização da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança Pública, a pedalada vai sair da Praça da Cidadania, às 9h. A concentração está marcada a partir das 8h30.

Para a segurança dos participantes, todos os protocolos sanitários serão seguidos, e o uso de máscara e álcool em gel será obrigatório.

A secretária municipal de Direitos Humanos e Segurança, Aglaia Olegário, destaca que a pedalada é uma das ações do movimento “Maio Amarelo”, que tem como objetivo chamar a atenção da sociedade sobre respeito e responsabilidade no trânsito.

De acordo com o roteiro, o passeio sai da Praça da Cidadania, ao lado do trailer da Guarda Civil Municipal, segue pela orla em direção ao Centro da cidade e retorna para a Praia do Forte. Para marcar o encerramento da edição deste ano do “Maio Amarelo”, os organizadores pedem que aos participantes que, se possível, participem vestindo camisas na cor amarela.

“Ao longo deste mês realizamos várias ações de conscientização em diversos pontos da cidade. Tivemos blitz educativas nos principais cruzamentos do município, e também nos bares e restaurantes, com os agentes de trânsito entregando panfletos sobre segurança no trânsito. A ideia é chamar as pessoas para refletirem sobre respeito e responsabilidade. E o passeio ciclístico fechará nossas atividades, mostrando para todos que a bicicleta é um meio de transporte seguro, que deve ser respeitado no trânsito”, destaca Aglaia.