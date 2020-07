Cabo Frio terá Semana Sebatião Lan on-line

Começa nesta terça-feira (28) a Semana Sebastião Lan online. A programação será de forma virtual no perfil da Secretaria de Cultura (Secult) no Facebook, com um bate-papo às 19h. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Cabo Frio, Dona Elícia, vai receber a Comenda Teixeira e Souza e falará sobre as ações do sindicato. A programação segue logo depois pelo canal da Secult no Youtube, com a exibição do primeiro filme da trilogia Lan: “Lan 1989”.



A programão da Semana Sebastião Lan continua na quarta-feira (29), com o filme “Lan 1999”, que também será exibido também pelo Youtube às 20h. O encerramento do evento acontece na quinta-feira (30), a partir das 19h, com o terceiro filme da trilogia: “Memórias de Campos Novos 2020”. Após a película, será a vez de voltar ao Facebook da Secult para acompanhar uma aula de forró com o Projeto Forró na Praça e, logo depois, acompanhar a live do DJ Léo Preto, que tem em seu repertório o forró, ritmo ouvido e difundido nas áreas rurais.

Quem foi Sebastião Lan: Sebastião Lan nasceu em 1942, no Espírito Santo. Chegou a Cabo Frio em 1968 e instalou-se no bairro Campos Novos, local que passava por sérios conflitos entre grileiros e lavradores. Nessas terras, escreveu sua história de luta pela regularização fundiária. Organizou a reabertura do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que havia sido fechado pelos militares.



Foi eleito presidente do sindicato e quatro meses depois de ter assumido, no dia 06 de junho de 1988, véspera de sua ida à Brasília, onde entregaria importante relatório ao Ministro da Reforma Agrária, Sebastião Lan sofreu um atentado na Rodovia Amaral Peixoto, levando seis tiros. Morreu cinco dias depois, aos 46 anos de idade.



Sebastião Lan é lembrado por toda a sua história de luta em defesa dos trabalhadores rurais. Ele contribuiu de forma exemplar para o desenvolvimento trabalhista e social da cidade de Cabo Frio, bem como pelos direitos dos trabalhadores rurais. Atualmente dá nome ao mercado que abriga a feira do bairro Jardim Caiçara.