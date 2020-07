Cabo Frio terá vacinação contra a gripe nesta quarta e quinta

A Secretaria de Saúde de Cabo Frio realizará nesta quarta (8) e quinta-feira (9) uma nova etapa de imunização contra a gripe. A ação relâmpago ocorrerá em 28 postos e três escolas municipais, das 9h às 18h. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal nos grupos de maior vulnerabilidade, onde inicialmente os números foram insatisfatórios. Fazem parte do público alvo crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, puérperas até 45 dias após o parto e adultos com idade de 55 a 59 anos.

A baixa procura pela vacina motivou a Secretaria Estadual de Saúde a entender a campanha até o dia 10 de julho, deixando os municípios livres para escolher as datas para aplicação das doses dentro desse novo calendário. Em Cabo Frio, a imunização por grupos até o momento foi a seguinte: crianças 25,62% do público (3.791), gestantes 34,11% (685), puérperas 26,36% (87) e adultos 45,62% (4.287).

“Nos dias da vacinação não haverá outro atendimento nas unidades de saúde que não seja vacinação contra a gripe para dar mais tranquilidade a todos os presentes e evitar o contato com outras patologias. O paciente deve levar um documento de identificação, cartão do SUS ou caderneta de vacinação”, explicou a coordenadora de Programa de Imunização, Patrícia Freitas.

As doses serão aplicadas respeitando as recomendações de distanciamento social durante a pandemia. O uso da máscara é obrigatório no ato da vacinação e recomendável a utilização de álcool em gel.

As doses estão disponíveis nas seguintes unidades: Centro de Saúde Oswaldo Cruz, ESF Praia do Siqueira, Hospital Dia (localizado na Rua Expedicionários da Pátria, bairro São Cristóvão) e aos postos de Saúde dos bairros Araçá, Boca do Mato, Angelim, Botafogo, Cajueiro, Caminho de Búzios, Gamboa, Guarani, Jacaré, Jardim Caiçara, Jardim Náutilus, Manoel Correa, Maria Joaquina, Monte Alegre, Nova Califórnia, Parque Burle, Samburá, Santo Antônio, São Jacinto, Unamar, Vila do Ar, Vila do Sol, Vila Nova, Peró, Jardim Peró e Tangará. Além das escolas municipais Edith Castro ( Aquárius ), Amélia Ferreira ( Unamar) e Domingos Gouveia (Itajuru).