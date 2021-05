Cabo Frio: Vacina AstraZeneca é suspensa para gestantes

Seguindo recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Prefeitura de Cabo Frio está suspendendo, a partir desta terça-feira (11), a aplicação da vacina AstraZeneca/Fiocruz contra a Covid-19 para gestantes. A orientação da Anvisa é que a indicação da bula da vacina da AstraZeneca seja seguida pelo Programa Nacional de Imunização (PNI). A bula atual não recomenda o uso da vacina por gestantes sem orientação médica.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro enviou para Cabo Frio somente vacinas da AstraZeneca/Fiocruz para imunização de gestantes com comorbidades. Desta forma, a vacinação das gestantes com comorbidades fica suspensa no município. A Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio aguarda orientação do Ministério da Saúde para prosseguir com a imunização deste grupo prioritário.

O município também aguarda orientação sobre a aplicação da segunda dose para as gestantes com comorbidades que já receberam a primeira dose da AstraZeneca/Fiocruz, na semana passada.

A Prefeitura de Cabo Frio ressalta que, até o momento, não há relatos de reações adversas em decorrência da vacina deste laboratório no município. Informa também que não há mudança no esquema de vacinação para os demais grupos prioritários listados pelo Ministério da Saúde até o momento.