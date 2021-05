Cabo Frio: Vacinação antirrábica para cães e gatos começa nesta terça-feira

Tem início nesta terça-feira (18), a Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos, que será de forma volante por conta da pandemia da Covid-19, seguindo a determinação do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde. A imunização é voltada para os animais a partir de três meses de idade.

Os agentes de controle de endemias vão percorrer o bairro Jacaré de casa em casa, a partir das 9h30. No dia 9 de junho, a vacinação será no bairro Santo Antônio, em Tamoios, e no dia 23 de junho, no bairro São Cristóvão. Para animais de médio ou grande porte, é necessário o uso de focinheira. A previsão é de que 25 mil cães e gatos sejam vacinados até o fim da campanha, que vai até dezembro e terá o cronograma divulgado mensalmente.

A raiva é uma doença perigosa para animais e humanos, e o estado do Rio de Janeiro não registra casos de raiva em cães e gatos há duas décadas, graças as campanhas de vacinação antirrábica canina e felina.