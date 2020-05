Cabo Frio: Vacinação contra Influenza em casa acontece hoje no bairro Jardim Esperança

As equipes de vacinação da Secretaria de Saúde estão nesta segunda-feira (4) visitando as residências de idosos acima de 60 anos no bairro Jardim Esperança.

Nesta segunda fase da campanha, pacientes com doenças crônicas como hipertensão, diabetes e asma devem procurar os seguintes locais para vacinação: Centro de Saúde Oswaldo Cruz no Braga, Estratégia Saúde da Família do bairro Jardim Peró, Unidade Básica de Saúde do bairro Praia do Siqueira e Posto de Saúde de Unamar, no distrito de Tamoios.

É preciso apresentar atestado médico para receber as doses.

Vale reforçar que a vacina contra influenza não protege contra o novo coronavírus, é uma campanha que ocorre todos os anos em todo o Brasil e as doses são enviadas ao município pelo governo do estado.