Cabo Frio vai ganhar mais de 200 novas vagas de emprego com a chegada de grandes empresas

Cabo Frio vai ganhar, até o fim deste ano, três novos empreendimentos que têm previsão de gerar mais de 200 novos empregos diretos no município: Magazine Luiza e Pernambucanas, que irão inaugurar lojas na região central da cidade, e também o novo hotel da rede Sesc. A chegada de novas empresas está sendo impulsionada por diversas ações da Prefeitura de Cabo Frio, com a promoção de incentivos para a geração de novos postos de trabalho na cidade.

“O Magazine Luiza vai gerar em torno de 80 vagas de emprego, a Pernambucanas, cerca de 40, e o novo hotel Sesc, umas 50. A expectativa com a vinda dessas empresas é muito boa, pois abre a possibilidade de gerar trabalho, emprego e renda, além de atrair consumidores dos municípios vizinhos, o que vai movimentar e aquecer o comércio local como um todo”, afirma o secretário municipal de Governo, Davi Souza.

A Prefeitura de Cabo Frio também está trabalhando na implementação do Polo de Desenvolvimento Econômico, que vai abrigar empresas de variados segmentos, nos ramos comercial, industrial e de serviços, em uma área inicial de 28 mil metros quadrados no loteamento Colinas do Peró I, no Grande Jardim Esperança.

“Nesta primeira etapa, o Polo terá a capacidade para receber 19 empresas de médio e grande porte. Este é um importante projeto que vai ajudar a alavancar a economia da nossa cidade. Além disso, em novembro, vamos promover um Fórum de Geração de Emprego e Renda para definir estratégias para esta área. Cabo Frio está estendendo o tapete vermelho para quem quer gerar emprego em nossa cidade”, completa Davi Souza.

Outro destaque é que, além da geração de postos de trabalho, o novo hotel do Sesc também vai promover ações de qualificação profissional. De acordo com o secretário de Governo de Cabo Frio, o empreendimento será inaugurado no dia 4 de outubro.

“A unidade hoteleira já vai atuar no próximo verão, e depois passará por uma grande reforma. Após a reforma, vai retornar com cursos de capacitação e muitos outros projetos voltados para os trabalhadores. Este é um empreendimento que vai movimentar o setor de turismo e também terá opções de entretenimento para a população. Cabo Frio ganha muito com a chegada do Sesc na cidade “, enfatiza o secretário.

PLANEJAMENTO PARA O VERÃO

A Prefeitura de Cabo Frio também está trabalhando no planejamento do verão 2021/2022. Segundo Davi Souza, a expectativa para o verão é muito boa, mas os cuidados com a pandemia devem ser redobrados.

“Temos grande expectativa no verão e estamos terminando o planejamento em conjunto com a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer. A Secretaria Municipal de Saúde está envolvida em todas as ações de planejamento da alta temporada, pois os cuidados e protocolos de prevenção e combate à Covid-19 terão prioridade. Logo divulgaremos como será a organização do município para receber os visitantes na alta temporada”, esclarece Davi Souza.