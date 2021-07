Cabo Frio vai realizar mutirão de teste rápido nesta quarta

Nesta quarta-feira (07), a Prefeitura de Cabo Frio vai realizar mais um mutirão de testagem rápida de anticorpos IgG e IgM (Imuno-Rápido) para detecção do vírus da Covid-19. Desta vez, o público-alvo será o dos artistas cabo-frienses que foram previamente agendados. Para eles, o teste será realizado nas dependências da Casa de Cultura José de Dome (Charitas), das 9h às 16h. A expectativa é testar cerca de 150 pessoas.

Após testar os artistas, o próximo mutirão será entre os dias 12 e 16 de julho, e 19 e 23 de julho, atendendo os funcionários do Shopping Park Lagos. Cerca de 1.500 pessoas devem ser testadas.

Demais grupos que tiverem interesse podem realizar o agendamento pelo telefone 0800 021 6590, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Para fazer a marcação, é preciso informar o local da testagem, a quantidade de pessoas que passarão pelo exame e o nome completo de cada um. Na hora do teste, será necessário apresentar documento de identidade oficial com foto e comprovante de residência com endereço de Cabo Frio. O uso de máscara cobrindo corretamente o nariz e a boca será obrigatório.

O exame só será feito em pessoas que ainda não receberam nenhuma dose da vacina contra Covid -19 por conta da detecção de corpos aplicados na vacina, que podem gerar um falso resultado positivo.

Além do agendamento por categoria, o teste rápido de anticorpos IgG e IgM (Imuno-Rápido) para detectar o coronavírus segue sendo disponibilizado para população na Tenda da Triagem (ao lado da UPA do Parque Burle), na UPA de Tamoios, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nas Estratégias em Saúde da Família (ESF) do município.

Já o cidadão que está entre o primeiro e o sétimo dia de sintomas pode realizar o teste Swab RT-PCR que também é feito na Tenda da Triagem (ao lado da UPA do Parque Burle), na UPA de Tamoios e na Estratégia Saúde da Família (ESF) dos bairros Porto do Carro, Gamboa, Praia do Siqueira/Palmeiras e Florestinha (Tamoios). Nas ESFs, o funcionamento acontece às segundas e quartas, das 13h às 16h, e terças e quintas das 8h às 16h.