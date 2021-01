Cabo Frio vai sediar 28ª edição do Marlin Invitational

Cabo Frio vai sediar um dos mais representativos torneios de pesca esportiva oceânica do país, a 28ª edição do Marlin Invitational, que neste ano vai acontecer de 23 a 31 de janeiro. O evento tem o apoio da Prefeitura e é promovido pelo Iate Clube do Rio de Janeiro (ICRJ), por meio da subsede da instituição no município. Este ano 15 embarcações vão participar da competição.

Criado em 1994 por um grupo de associados animados com os resultados das pescas nos mares ao sul de Cabo Frio, o Marlin Invitational é um dos torneios mais esperados da temporada de pesca oceânica. Isso porque a costa cabo-friense é reconhecida internacionalmente pelos adeptos da prática e pela ocorrência de marlins acima de mil libras.