Cabo Frio vai sediar a primeira edição do Festival Cultura Viva

Dando continuidade às ações previstas na Lei Emergencial de auxílio ao setor cultural, conhecida como Lei Aldir Blanc, a Prefeitura de Cabo Frio realizará, nesta segunda-feira (6), a primeira edição do Festival Cultura Viva, na Praça da Bandeira. O evento vai conectar as ações previstas na Lei, fazendo intervenções em praças públicas, escolas da rede municipal de ensino e também nos espaços culturais da cidade.

A iniciativa, que chega por meio da Secretaria Municipal de Cultura, busca auxiliar os artistas e coletivos na realização dos seus projetos e já inicia em grande estilo, com uma programação diversificada e gratuita nesta segunda, a partir das 14h, véspera do feriado da Independência.

“É uma iniciativa para promover a circulação da cultura nas praças e espaços públicos, incentivando a realização dos projetos contemplados na Lei Aldir Blanc e que precisam ser realizados até o final de 2021. Vamos somar esforços para todos esses projetos saírem do papel e movimentarmos os locais”, afirmou o secretário de Cultura, Clarêncio Rodrigues.

Nesta edição do Cultura Viva, haverá apresentações musicais, oficinas de percussão, recital de poesia, feira de artesanato local, entre outras atrações, sendo um programa familiar para todas as idades. O evento é gratuito e seguirá todos os protocolos e medidas de segurança orientados pela Organização Mundial de Saúde.

A programação, que segue até o final do ano, será levada para outras localidades da cidade no mês de setembro. No próximo dia 18 o projeto Cultura Viva chega em Tamoios, acontecendo na parte externa do Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva, em Santo Antônio. Dia 25 o evento será realizado na Praça Alfredo Castro, no bairro São Cristóvão.

Confira a programação:

6 de setembro (segunda-feira) – Praça da Bandeira, na Passagem

14h – Feira de Artesanato e Artes Plásticas

15h – Oficina de Percussão para Carnaval com o Discaralhabloco

16h – Danniel Coelho Voz e Violão

17h – Oficina Afro com Ilê Parque São Jorge

18h – Teatro com Grupo Imaginários

18:30 – Recital de Poesia com Jiddu Saldanha

19h – Centro Musical Josué Marins: 4 Violas

20h – Dança com Rosa Demarchi

20:30 – Grupo Amadeus: Violino & Cello

18 de setembro (sábado) – Parte externa do Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva, em Santo Antônio

14h – Feira de Artesanato

15h – Feira de Livros ALACAF

17h – Sarau Flores Literárias

18h – Quintas Intenções

25 de setembro (sábado) – Praça Alfredo Castro, em São Cristóvão

14h – Feira de Artesanato

15h – Workshop de Danças Ballet Márcia Sampaio

15h: Dança Contemporânea Juvenil e Adulto

16h – Dança Urbana Juvenil e Adulto

17h – Dança de Salão

18h – Apresentação Dança Liber’Art

19h – Rosa Demarchi – Dança

20h – Teatro Elite Vertical – Ministério Teu é o Reino