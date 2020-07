Cabo Frio: Vereador Aquiles Barreto está internado na unidade de terapia intensiva no Rio de Janeiro

O vereador de Cabo Frio, Aquiles Barreto – Achilles Almeida Barreto Neto, apresentou, no início da noite do dia 12 de julho de 2020, sintomas compatíveis o COVID-19.

Imediatamente Aquiles fez o isolamento social completo. Seguindo a orientação médica, no dia 14 de julho realizou o exame denominado RT-PCR e uma tomografia computadorizada, cujo fora detectado uma pneumonia, sugestiva para o COVID-19.

O resultado do exame supramencionado ficou pronto no dia 17 de julho, sendo o resultado negativo. Entretanto, no que pese o resultado, a possibilidade do contágio não foi descartada, pois havia possibilidade do resultado ser um “falso-negativo”, já que todos os sintomas eram compatíveis para o COVID-19.

Já no dia 19 de julho, o quadro clínico se agravou e no dia 20 de julho a família decidiu buscar atendimento médico hospitalar, vislumbrando a internação. A mãe do Vereador Aquiles Barreto, Laura Barreto, decidiu transferi-lo para a cidade do Rio de Janeiro, a fim de prosseguir com o tratamento e ter um diagnóstico conclusivo.

Chegando ao hospital da cidade do Rio de Janeiro, Aquiles foi submetido a uma bateria de exames e se encontra internado em uma unidade de terapia intensiva. O quadro clínico é estável.