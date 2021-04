Cabo Frio volta a liberar praias e proibir a utilização de cadeira e guarda-sol

As praias de Cabo Frio foram reabertas nesta segunda-feira, dia 12, mas está proibida a utilização de cadeiras, mesas ou guarda-sóis. As medidas, que estavam em vigor antes da ‘pausa emergencial’ no estado do Rio, foram retomadas e divulgadas nesta segunda pelo prefeito José Bonifácio, durante coletiva de imprensa.

“A ideia é você ir à praia, mas não ficar muito tempo. Ir à praia, mas não se concentrar. Se você leva cadeira, se você permite ao dono de barraca usar mesas e cadeiras, aí o pessoal senta. Toma a primeira, a segunda, a terceira cerveja. Aí um amigo chega, puxa uma cadeira do lado, e aí aglomera”, explica Bonifácio.

“A ideia é: vá a praia, dê um mergulho, respire um ar puro, não demore muito, e vá para casa”, ressaltou o prefeito.

O acesso às praias da cidade estava proibido desde a ‘pausa emergencial’ no estado, que começou em 26 de março e durou 10 dias.

As demais medidas de restrição estabelecidas antes da pausa emergencial também continuam valendo, como a limitação da capacidade máxima de bares e restaurantes e horário de funcionamento até as 22h; além do toque de recolher das 23h às 5h

Durante a coletiva, Bonifácio ressaltou que decretar medidas mais rígidas, como o fechamento do comércio e outras atividades não essenciais, não é uma possibilidade no momento.

“Fechar a cidade não passa na minha cabeça. Só se o número de mortes continuar aumentando, se a possibilidade de ampliar leitos de UTI não vier acontecer… Só se essa medida for a única que restar”, afirmou Bonifácio.

As aulas presenciais na rede municipal continuam suspensas, sem previsão de retorno.

Ainda durante a coletiva, o prefeito falou sobre a possível compra de doses da vacina contra a Covid-19. O município estuda a compra de 100 mil doses da vacina russa Sputnik. De acordo com a prefeitura, há verba para a compra, mas a aquisição ainda não foi oficializada.