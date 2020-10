Cabofriense perde para Ferroviária pela Série D

A Ferroviária bateu a Cabofriense por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (14), na Arena da Fonte. Foi a primeira derrota do time de Cabo Frio nesta Série D do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor Praiano perdeu um pênalti no primeiro minuto de jogo, em cobrança de Mascote que parou no goleiro Saulo. Depois a AFE marcou com Branquinho, sofreu o empate com Felipe, em cobrança de falta para a Cabofriense. Fellipe Mateus e Hygor completaram o placar em favor do time de Araraquara.

Grupo 7 da série D

O resultado deixa a Cabofriense na quarta posição, com nove pontos. Já a Ferroviária está na vice-liderança, com 11 pontos.

Na sétima rodada, no sábado, às 15h, a Cabofriense terá um compromisso diante do lanterna Toledo, no Correão. No mesmo dia e horário, a Ferroviária visita o líder Bangu, em Moça Bonita.

Foto: Jonatan Dutra/Ferroviária SA