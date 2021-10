Cabofriense/Seven enfrenta o Duque de Caxias, nesta segunda (25), pelo Estadual Feminino de Futebol

Depois de vencer seu primeiro jogo em casa, a Cabofriense/Seven volta a campo nesta segunda-feira (25) em mais um compromisso pelo Campeonato Estadual Feminino de Futebol, promovido pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). O Tricolor Praiano vai a Campo Grande enfrentar o Duque de Caxias. O jogo será no Estádio Ítalo del Cima, em partida válida pela sexta rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do evento.

Na última quarta-feira (20), a Cabofriense/Seven bateu o Pérolas Negras por 2 a 1, com gols das atacantes Amanda e Dani Batista. Com o resultado, o time subiu para a nona posição na tabela, com três pontos ganhos. Flamengo, Botafogo, Vasco da Gama e Fluminense, que venceram todos os seus jogos, estão empatados com 15 pontos ganhos. Pelos critérios de desempate, o Flamengo lidera o campeonato.

Ao final das 11 rodadas, as quatro equipes de maior pontuação se classificam para as semifinais. O time que terminar a Taça Guanabara em primeiro lugar ganha um troféu alusivo à conquista.

Depois do jogo contra o Duque de Caxias, a Cabofriense/Seven volta a jogar no Estádio Correão no sábado (30), recebendo o Barcelona. Porém, conforme previamente definido pela Federação de Futebol do Rio, os jogos do Estadual Feminino não podem receber público.