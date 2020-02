Cabofriense tem jogo decisivo no Correão pelo Campeonato Carioca neste domingo

Neste domingo (9), às 16h, no Correão, a Cabofriense entra em campo pela 6ª e última rodada da Taça Guanabara contra o Resende precisando vencer para subir na tabela de classificação do Campeonato Carioca. O tricolor praiano soma três pontos no grupo A.

Essa partida será a segunda da Cabofriense no Correão, o penúltimo em casa. O jogo diante do Resende tem clima de decisão, por ser em Cabo Frio, e também porque o tricolor praiano tenta abrir vantagem para o rival, que tem apenas dois pontos na lanterna da competição. Por isso, o goleiro George pediu a presença maciça dos torcedores.

“Contamos com o apoio de toda torcida para que possamos jogar juntos e transformar o Correão em um caldeirão. Com certeza será um diferencial para a partida. Contamos com todos os torcedores e gostaria de convidar para que possam mais uma vez fazer uma linda festa nas arquibancadas. Sabemos que a vitória será de extrema importância para a pausa entre os turnos, estamos muito concentrados, conscientes que será uma partida difícil, mas vamos muito focados para buscar esse resultado positivo”, comentou o camisa 1, que reconhece o clima de decisão para a partida.

Os ingressos para a partida já estão sendo vendidos na loja Fanáticos, no Shopping Park Lagos, até sábado a noite. Já no Correão as vendas acontecerão apenas no dia do jogo, às 13h.