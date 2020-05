Cadastro Municipal de Inclusão da Pessoa de Cabo Frio passa a ser feito on-line

Em função da pandemia da Covid 19, o Cadastro Municipal de Inclusão da Pessoa com Deficiência (CADI-PCD) passou a ser feito somente on-line. O propósito é unificar as informações numa base de dados para facilitar a criação de ações eficazes para o segmento. O preenchimento do formulário pode ser feito pelo QR Code ou pelo link http://abre.ai/cadi-pcd.

A iniciativa foi lançada em março por meio de uma parceria da Superintendência de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência com a Coordenaria-Geral de Fisioterapia, Gerência de Educação Especial, Ministério Público do Trabalho, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB- 20ª Subseção) e a Comissão de Acessibilidade do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. Todos irão ordenar e gerenciar as ações a partir das informações coletadas.

“Após o lançamento, iniciamos o processo de estruturação, formatamos o formulário e criamos o link e o QR Code para facilitar o acesso. Infelizmente, a pandemia paralisou a sequência do trabalho. O cadastro segue sendo feito on-line”, explicou o superintendente de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência, Kleber Veríssimo.

Com esse banco de dados estabelecido será possível avaliar as políticas públicas, já existentes, bem como, nortear a formulação de novas; identificar as barreiras que impedem a efetivação dos direitos; além de realizar estudos e pesquisas sobre a pauta. Ao final do processo de coleta, cruzamento e análise, os dados serão consolidados com as informações unificadas construídas de forma coletiva e colaborativa, com dados relevantes sobre as pessoas com deficiência do no município.