Cadela Gaya acha drogas em terreno de Araruama

Na quarta-feira, dia 15, por volta das 14h30, o Comando da Guarda Civil de Araruama, atendendo a solicitação da 118•DP realizaram uma operação conjunta com os agentes da Polícia Civil e o apoio das equipes do grupamento de operações com cães GOC e o grupamento tático operacional GTO, se deslocando até o terreno atrás do residencial conhecido como “Carandiru”, em Três Vendas, para averiguação de denúncia de entorpecentes escondidos no local.







Após buscas no terreno, a cadela Gaya logrou êxito em identificar pelo faro, um envólucro plástico contendo 65 trouxinhas de maconha com a inscrição CPX da Matinha CV e nas proximidades ainda foi encontrado um rádio comunicador.

Nenhum suspeito foi identificado no local. O material foi encaminhado a 118• DP para apreciação policial.

Material apreendido:

65 trouxinhas de Maconha

01 rádio comunicador