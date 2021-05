Cães e gatos estão disponíveis para adoção no Canil Municipal de Cabo Frio

Em tempos de isolamento social, adotar um mascote gera vários benefícios, e uma das explicações é que os animais neutralizam a anedonia, responsável pela perda da capacidade de sentir prazer ou interesse na maioria das atividades diárias. Os cães, por exemplo, podem aliviar a depressão, forçando as pessoas a serem fisicamente ativas e incentivando a situações sociais.

Pensando no bem-estar dos animais e na saúde mental da população cabo-friense, o Canil Municipal da Fazenda Campos Novos, em Tamoios, está de portas abertas, de segunda a sexta, das 9h às 16h, para quem deseja adotar um bichinho de estimação.

Ao todo, 177 animais são cuidados no local, entre cães e gatos, machos e fêmeas, adultos e filhotes. O canil possui 131 cães, sendo 84 fêmeas e 47 machos. Já o gatil, entre os 46 felinos disponíveis para adoção, 30 são fêmeas e 16 são machos.

Assim que são resgatados, os animais passam pela avaliação de veterinário, são vermifugados e também ficam separados durante um tempo para se acostumarem ao ambiente e depois se juntam aos demais.

Para adotar, você precisa ter mais de 18 anos e assinar um termo de responsabilidade, além de apresentar um comprovante de residência, documento com foto e telefone de contato. Após a adoção, os administradores do canil mantêm contato permanente para acompanhar as condições do animal em seu novo lar.

As adoções também podem ser realizadas durante a Feira do Produtor Rural, que acontece duas vezes por mês no Parque de Exposições da Fazenda Campos Novos. A Fazenda fica na Rodovia Amaral Peixoto (RJ 106), Km 124.