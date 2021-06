CAIE comemora 15 anos de inclusão na educação de Saquarema

Inaugurado em 30 de junho de 2006, o Centro de Apoio à Inclusão Escolar – CAIE foi criado para promover o desenvolvimento de alunos com deficiências matriculados no município. Entre essas deficiências estão a intelectual, visual, física, auditiva, múltiplas deficiências, transtorno do espectro autístico, altas habilidades/superdotação, além de transtornos e distúrbios de aprendizagem. Com mais de 120 alunos matriculados na SR- Sala de Recursos e no PAE – Programa de Apoio ao Educando, o Centro também promove cursos e palestras com temas relevantes à Educação Especial/ Inclusiva voltados à comunidade escolar e abertos à população em geral.

No CAIE funcionam Salas de Recursos, onde são prestados acompanhamentos específicos à Deficiência Visual, Deficiência Auditiva e Altas Habilidades e demais deficiências, e a sala do PAE. O Atendimento Educacional Especializado é prestado também por psicopedagogos, psicólogos, fisioterapeuta e neurologista que realizam avaliações e prestam orientações aos professores e responsáveis. O CAIE atua ainda como referência, em formação e orientação, à toda rede de educação, com temas específicos na área de Educação Especial/ Inclusiva.

Esses cursos são ofertados em períodos variados, com temas como Libras, Braille, Autismo, Deficiência Intelectual, Adaptação Curricular, Inclusão Escolar para Pais e Responsáveis e Deficiências Múltiplas, e contam com mais de 230 inscritos, atualmente. Abertos à comunidade, são sistematicamente publicados em edital, no site e nas redes sociais da Prefeitura. O Centro também disponibiliza o projeto CAIE Sob Medida, que consiste na realização de palestras solicitadas de acordo com as necessidades de cada unidade educacional, da rede de ensino de Saquarema.

Instalado em sede própria, na Rua Ernestina Bravo, 155, em Bacaxá, a Instituição passou a contar com melhores instalações, adaptadas às necessidades do público atendido. Hoje o CAIE dispõe de salas espaçosas, climatizadas e de boa estrutura, pátio amplo, além de auditório. Um ambiente seguro e acolhedor, preparado e planejado para desenvolver a autonomia e as potencialidades do estudante com deficiência, para este que se torne um cidadão pleno e consciente dos seus direitos.

Mais informações sobre o atendimento prestado pelo Centro de Apoio à Inclusão Escolar – CAIE, podem ser obtidas em contato pelo e-mail educacaoespecialsaquarema@gmail.com