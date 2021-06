Calendário de vacinação contra a covid-19, a partir de segunda-feira (7), em Arraial do Cabo

Serão imunizados com a 1ª dose da AstraZeneca profissionais da educação das redes pública e privada e de instituições federais de ensino básico.

A vacina também vai ser aplicada no grupo prioritário – portadores de comorbidades lista PNI; portadores de doenças permanente cadastrado no (boca); pacientes renais crônicos (diálises), obesidade com ICM igual ou maior de 40 e síndrome de Down.

É necessário apresentar os seguintes documentos: RG e laudo médico.

Primeira dose – AstraZeneca

Segunda-feira (7)

48 anos

14h às 16h

Profissionais da educação pública e privada

Terça-feira (8)

47 anos

14h às 16h

Profissionais da educação da rede pública e privada

Quarta-feira (9)

46 anos

14h às 16h

Profissionais da educação pública e privada

Locais de Vacinação

Escola Municipal Adolpho Beranger, Canaã;

Associação dos Aposentados e Pensionistas, Praia dos Anjos;

Escola Municipal João Torres, Prainha;

ESF 2ª Distrito por agendamento no local;

IFRJ, Prainha.

Primeira dose – AstraZeneca

Portadores de Comorbidades e Deficiência Permanente

Terça-feira (8)

38 a 39 anos

9h às 12h

Quarta-feira (9)

36 a 37 anos

9h às 12h

Quinta-feira (10)

34 a 35 anos

9h às 12h

