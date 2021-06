Calendário esportivo de Búzios 2021 é divulgado

Búzios se prepara para receber grandes eventos esportivos a partir de julho. A Secretaria do Lazer e do Esporte programou a agenda de julho até dezembro, com modalidades que vão atrair um público seleto e bem diversificado.

Julho inicia com um grande evento de Boxe, seguido da Corrida da Padroeira, circuito americanas “Todo mundo Vai”, etapa Circuito Futevôlei, início Circuito de Surf Búzios, 1º encontro de Paramotores e 2º Búzios Challenger Jiu-Jitsu.

Em agosto vai acontecer o Rei de Búzios, Dia Nacional do Ciclismo, Etapa Circuito de Surf Búzios e Jogos Estudantis.

Setembro inicia com os jogos Abertos do Interior, seguido da Etapa Circuito Futevôlei, 2ª etapa circuito Buziano e Boxe.

Outubro vai ter XC Búzios, etapa Circuito Futevôlei, etapa Prime, Corrida dos Pais e Filhos, Festival das Crianças, Pedalinha Brava e Swin Run.

Novembro chega com o Rei e Rainha do Mar, fim do Circuito de Futevôlei, 2ª etapa Circuito Buziano e fim Municipal de Futebol.

E para fechar o calendário esportivo de Búzios 2021, em dezembro tem o Xterra, Rei de Búzios do Futevôlei, show de premiações, Nacional de Surf, kite Surf, Canoa Havaiana, Boxe e projeto Social Surf Solidário.