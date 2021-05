Câmara aldeense aprova em segunda votação projeto para auto escolas aldeense

Foi aprovado por unanimidade em segunda votação, durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia realizada nesta terça-feira (25) o projeto de lei do vereador Chiquinho de Dona Chica (PP), que determina que as auto escolas do município reservem um veículo para treinamento de deficientes físicos. O PL será encaminhado ao Executivo Municipal para sanção.

Também foi aprovado sem discussão o projeto de lei do vereador Isaías do Escolar (PROS) que denomina uma rua do bairro Boqueirão com o nome do vereador Ivanir Pereira Leite, o Mica, falecido recentemente vítima do Covid 19. Isaías era suplente de Mica e assumiu sua cadeira após seu falecimento.

Inscrito para uso da tribuna, Isaías do Escolar questionou o governo municipal sobre o estado das escolas da rede, que segundo ele, não estão preparadas para o retorno presencial e elogiando os profissionais da rede, pediu ao vereador Jean Pierre (Podemos), que é professor municipal, sua opinião sobre a situação. Por sua vez, o parlamentar concordou com as críticas do colega, mas afirmou que há pouco tempo de governo para cobrança e que o Executivo vem trabalhando nesse sentido.

A próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia irá ocorrer no dia 1º de junho, às 11h. Devido aos protocolos de proteção à pandemia do Covid 19, as sessões estão ocorrendo sem plateia e apenas uma vez por semana e podem ser assistidas ao vivo nas redes sociais do Legislativo aldeense.