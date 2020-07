Câmara de Arraial do Cabo afirma que operação ocorreu só no gabinete de um dos vereadores

Na tarde desta quinta-feira, dia 30, a Câmara Municipal de Arraial do Cabo emite nota explicativa sobre Operação que aconteceu ontem no Legislativo.



Confira na íntegra:

“Devido à grande repercussão na imprensa a respeito de uma operação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e da Polícia Civil, realizada ontem (29), para investigar crimes de corrupção e fraudes em licitações, a Câmara Municipal de Arraial do Cabo esclarece que, a inspeção nas dependências do Legislativo foram dirigidas somente ao gabinete de um dos vereadores em exercício, ligado à liderança do atual prefeito Renatinho Vianna. A Câmara informa também, que nenhum outro vereador ou servidor é alvo das investigações, e exime-se de qualquer relação sobre o caso em questão”.