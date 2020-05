Câmara de Arraial do Cabo prorroga suspensão das atividades

A Câmara Municipal de Arraial do Cabo informa sobre a prorrogação da suspensão das atividades no Legislativo.



Devido o atual momento que se vive em todo o país, a Câmara vem seguindo as orientações do Governo do Rio de Janeiro e também do Ministério da Saúde, bem como das autoridades locais a fim de evitar o risco de transmissão da Covid-19 e preservar o público e seus servidores.



Ficando desta forma suspensas as atividade até o dia 29 de maio. Lembrando que neste período funcionará somente para trabalho interno dos setores essenciais.

O atendimento presencial ocorrerá apenas para recebimento de documentos e situações de emergência nos seguintes horários: 2ª, 4ª e 6ª de 10:00 às 12:00 e de 14:00 às 16:00.



Dúvidas, entrega de documentos e demais situações também poderão ser encaminhadas para os seguintes endereços: procuradoria@arraialdocabo.rj.leg.br e rh@arraialdocabo.rj.leg.br.