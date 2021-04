No final do dia de ontem (19) foi feita a sanitização de toda a casa legislativa de Búzios com o intuito de diminuir a proliferação do vírus.



Além desta medida, a casa legislativa tem reforçado as medidas de segurança contra o COVID-19 , como o uso obrigatório e continuo da mascara, álcool gel, e evitando aglomerações durante as sessões, restringindo-a apenas para a assistência e funcionários da casa.