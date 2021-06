Câmara de Búzios debate doação de sangue nesta segunda

No Dia Mundial do Doador de Sangue, dia 14, aconteceu na Câmara Municipal de Búzios o debate de conscientização sobre importância da doação de sangue, transmitido ao vivo na página da Câmara no Facebook.

O debate foi conduzido pelo vereador Victor Santos – autor do Projeto de lei 15/2021, que institui o Junho Vermelho no município – e também contou com a participação do presidente do Legislativo Rafael Aguiar, do diretor executivo da Hemolagos Marcelo Paiva, do Secretário Municipal de Saúde e presidente da Hemolagos Marcelo Amaral, do vereador Raphael Braga e do doador de sangue Vinícius Miguel.

Para Marcelo Paiva, iniciativas como esta são importantes porque promovem a educação continuada. “Embora o junho vermelho seja uma campanha nacional, essa iniciativa também entra no calendário da cidade e isso promove o que a gente chama de educação continuada. (…) A gente precisa ser estimulado continuamente a fazer a doação. E no dia de hoje nós homenageamos todos esses doadores anônimos”.