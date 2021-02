Câmara de Cabo Frio aprova a implantação de CAPS no segundo distrito

A vereadora Alexandra Codeço, por meio da indicação 028/2021, solicita implantação de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) no Segundo Distrito. O assunto foi debatido em plenário nesta terça-feira (23).

O CAPS faz parte do contexto das políticas públicas atuais em saúde mental que privilegiam a transição do antigo modelo assistencial para um novo modelo, estruturado a partir da assistência e adoção de cuidados, visando o tratamento do paciente com redução do número de leitos nos hospitais psiquiátricos.

Na mesma sessão, a indicação 055/2021, também de autoria da vereadora Alexandra Codeço, solicita a reforma da Praça da Gamboa, localizada na Rua José Rodrigues Póvoas.

“Esta é uma reivindicação da população. Ressaltamos que é um local que beneficia não somente aos moradores, mas também aos comerciantes e turistas por estar ao lado da Rua dos Biquínis. Devemos salientar que a reforma da praça pública também é fator de segurança pública e integração social”, disse Alexandra.

As indicações foram aprovadas em sessão ordinária e serão encaminhadas ao Executivo.