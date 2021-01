Câmara de Cabo Frio discutiu nesta manhã a retomada das atividades escolares

O plenário da Câmara Municipal de Cabo Frio recebeu na manhã desta sexta-feira (15), representantes de instituições de ensino da cidade.



A reunião foi agendada pelo vereador Leo Mendes. Os parlamentares Alexandre da Colônia, Douglas Felizardo, Josias da Swell e Vinícius Correa também estiveram presentes.

Os quinze representantes das instituições de ensino cobram um diálogo com o poder público sobre diretrizes e protocolos a serem cumpridos para a retomada das atividades. Na segunda-feira (11), o presidente da Casa, Miguel Alencar, enviou um ofício à Secretaria de Governo solicitando informações sobre o planejamento, previsão ou qualquer outra ação voltada para a volta às aulas e reabertura das escolas das redes pública e privada.

“O assunto será discutido também na próxima sessão ordinária. Além do oficio encaminhado pelo presidente, vamos agendar uma reunião com o secretário de Educação para que possamos expor as demandas colocadas pelas instituições presentes. Os pais de alunos têm que ter o direito de escolher se querem seguir com os filhos em casa ou querem retornar ao ensino presencial. Isso tem que ser facultativo”, disse o vereador Leo Mendes.

Além das escolas públicas e privadas, foram convidados ainda integrantes do Conselho Municipal de Educação e das secretarias de Saúde e de Educação.