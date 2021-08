Câmara de Cabo Frio homenageia campeã mundial de Jiu-jitsu olímpico

A Câmara Municipal de Cabo Frio homenageou nesta quinta-feira (19) a atleta Noemi Corrêa. Ela foi a primeira mulher cabo-friense a conquistar o título mundial de Jiu-jitsu organizado pela Confederação Brasileira De Jiu-Jitsu Olímpico (CBJJO). A Moção de Aplausos 04/2021 foi proposta pelo vereador Josias da Swell, que também é esportista na modalidade.

A cabo-friense Noemi tem 41 anos e é mãe da Manuela de 7 anos, casada com Júnior Lavezzi, também praticante de jiu-jítsu. Aos 39 anos, começou a praticar a arte marcial por influência da pequena Manu, que também é praticante do esporte e já seguindo em sua terceira faixa (cinza). Noemi que é filha, mãe e esposa, funcionária pública federal, trabalha como nutricionista plantonista no Hospital Universitário Antônio Pedro e nas horas vagas arruma tempo para malhar e praticar Jiu-Jitsu com o professor Leonardo Bileo, esporte no qual vem conquistando títulos.