Câmara de Cabo Frio promove debate de volta às aulas

A Câmara Municipal de Cabo Frio promoveu um debate sobre Educação na manhã desta quinta-feira (4). A reunião foi agendada pelo vereador Leo Mendes. Estiveram presentes 19 representantes de instituições privadas de ensino, do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (Sepe Lagos), das Secretarias de Educação e de Saúde, e pais do movimento “Educa Cabo Frio”. O parlamentar Douglas Felizardo; o assessor de gabinete do Davi Souza, Nathan Barbosa; e a chefe de gabinete do presidente Miguel Alencar, Nazaré Paiva, também participaram da discussão.

Esta é a segunda reunião com o segmento. Por mais de três horas foram debatidos temas como protocolo e planejamento para volta às aulas nas redes pública e privada, pagamento dos servidores da rede municipal e reestruturação das escolas, vacinação dos profissionais, dentre outros.

O infectologista André Luiz Faria apresentou estudos científicos no mundo sobre incidência de contaminação entre crianças e adolescentes.

“Não há diferenciação ou risco aumentado de contaminação entre crianças que vão para a escola ou que ficam em casa. Por outro lado, ainda não temos como mensurar o impacto de ordem física e mental diante da perda do ano letivo. É preciso somar essa questão com a diminuição das idas aos serviços de saúde, da procura pela vacinação, alteração comportamental, aumento do número de abusos sexuais, dentre outros”, explicou.

Luís Guilherme Cotias, estudante do terceiro ano também se pronunciou.

“As desigualdades existem há muito tempo, não começaram com a pandemia, e precisamos sempre pontuar que a Educação é de todos. Precisamos lutar pelo direito de escolha dos pais para que os filhos voltem ou não às salas de aula”, disse.