Câmara de Cabo Frio realizará sessões com acessos restritos ao público

Em uma reunião extraoficial, realizada nesta segunda-feira (30), os vereadores de Cabo Frio discutiram novas medidas a serem adotadas para conter a proliferação do coronavírus.

Seguindo as medidas adotadas para prevenir a disseminação do Covid-19 e em apoio aos profissionais de saúde e de segurança pública que estão atuando diariamente no combate à pandemia, os vereadores decidiram retornar com a realização das Sessões Legislativas com acesso restrito ao público. Somente entrarão em pauta proposições que visem o combate ao coronavírus e seus efeitos sociais. Ficou decidido na reunião também que a próxima sessão ordinária será realizada excepcionalmente na próxima quinta-feira (2), às 10h, e regularmente todas as terças-feiras, no mesmo horário. Dentre as proposições, que serão definidas após reunião das Comissões, os vereadores já discutiram a possível criação de decretos legislativos para suspender todas as licitações do município, a proibição de trabalho por parte de profissionais de saúde com mais de 60 anos e a criação de uma comissão especial de crise.